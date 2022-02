Leseclub in der Scholl-Schule Bensheim

Bensheim. Alle acht- bis zwölfjährigen Jugendlichen sind für Mittwoch (9.) zum Leseclub in die Geschwister-Scholl-Schule (GSS) eingeladen. Es wird in kleiner Runde gelesen, vorgelesen, gespielt und gebastelt – ein buntes Programm, das sich an alle Interessierten richtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Deutschlandweit gibt es unter dem Motto „Mit Freu(n)den lesen“ seit einigen Jahren Leseclubs, die von der Stiftung Lesen angeleitet werden. Mittlerweile sind es über 400 und nun startet auch in Bensheim ein Leseclub. Die Geschwister-Scholl-Schule bietet die Räumlichkeiten in ihrer Bibliothek und die ehrenamtlichen Helfer werden vom Verein „Active Learning“ gestellt.

Start ist am Mittwoch um 14 Uhr. Wer dabei sein möchte, sollte sich über die Homepage der Geschwister-Scholl-Schule anmelden: www.gss-bensheim.de. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2