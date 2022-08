Lerntreff für Grundschüler in Bensheim

Bensheim. Der Lerntreff im Caritaszentrum bietet Kindern die Möglichkeit, Lernrückstände aufzuholen. Das Angebot richtet sich an Kinder der ersten bis vierte Klasse und findet in einer kleinen Gruppe statt, so dass die ehrenamtliche Lehrperson individuell nach den Bedarfen der Kinder unterstützen kann.

Es wird darum gebeten, Hausaufgaben und Lernmaterial mitzubringen. Das Angebot ist kostenlos und wird durch das Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus im Projekt „Gemeinsam und engagiert für Kinder und Jugendliche“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert. Donnerstags von 15 bis 16 Uhr oder von 16 bis 17 Uhr stehen noch freie Plätze zur Verfügung.

Anmeldung und Infos erhalten Sie im Mehrgenerationenhaus (Klostergasse 5a, Bensheim) bei Stefanie Burdow unter Telefon 06251 8542524 oder 854250 sowie per Mail an s.burdow@caritas-bergstrasse.de. red