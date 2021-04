Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Partnerstädte - Nach einem harten Lockdown in Italien gibt es in der Region Trentino erste behutsame Lockerungen Leise Hoffnungsschimmer in Riva

Das Ausbleiben der Touristen durch die Corona-Pandemie hat der italienischen Partnerstadt Riva del Garda große Verluste beschert. © dpa