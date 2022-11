Leinen aus Paracord

Bensheim. Lust auf Farbe? Spaß am eigenen Design? Wer für Hunde oder Pferde etwas Individuelles herstellen möchte, kann mit Fantasie ans Werk gehen. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße werden Leinen für Hunde oder Führstricke für Pferde geflochten. Dafür verwenden die Teilnehmer bunte Fallschirmschnüre – Paracord. Der Kreativität – ausgedrückt in Farben und Formen – sind keine Grenzen gesetzt.

Der Kurs findet statt am Samstag, 12. November, von 13 bis 17.30 Uhr in der Kirchbergschule. Material kann von der Kursleiterin gekauft oder auch mitgebracht werden. Anmeldungen nimmt die KVHS unter Telefon 06251/172960 entgegen, auch unter www.kvhs-bergstrasse.de kann man sich anmelden. red