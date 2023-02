Lego-Stadt in der Christuskirche

Bensheim. 100 000 bunte Steine warten am 10. und 11. Februar in den Räumen der Christuskirche darauf, zu einer bunten Welt verbaut zu werden, die am 12. Februar von den kleinen Architekten im Rahmen eines Gottesdienstes präsentiert wird

Seit 1949 sind die bunten Steine mit den Noppen kaum aus den Kinderzimmern wegzudenken. Mit den bunten Steinen sind der Fantasie praktisch keine Grenze gesetzt.

Vorrangig in der Legostadt der Christuskirche sind aber der Spaß und die Freude am gemeinsamen Bauen. Damit das nicht zu anstrengend wird, gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Musik, Outdooraktivitäten, Essen und Jesus-Geschichten.

Damit die fertige Stadt auch von allen Eltern bewundert werden kann, wird sie am Sonntag, 12. Februar, im Rahmen eines Familiengottesdienstes feierlich präsentiert. Eingeladen sind nicht nur die Bauherren und ihre Familien, jeder, der jetzt neugierig geworden ist, ist eingeladen.

Für kurzentschlossene Bauherren zwischen acht und zwölf Jahren gibt es noch einige wenige freie Plätze. Nähere Informationen zur Anmeldung und dem Ablauf des Wochenendes und zu anderen Veranstaltungen der Christuskirche gibt es auf www.christuskirche.com. red