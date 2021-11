Lebendiger Adventskalender

Bensheim. Mit dem täglichen Öffnen der Türen am Adventskalender werden die 24 Tage bis Weihnachten gezählt. Lebendig wird ein Adventskalender durch Menschen, die an verschiedenen Orten Adventsstationen gestalten.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr organisiert die Familienkirche Bensheim wieder einen lebendigen Adventskalender, an dem sich verschiedene Gruppierungen beteiligen. Sofern die Situation es zulässt, sind in diesem Jahr jeden Abend um 18 Uhr kurze Impulse von etwa 15 Minuten geplant. Bei Musik, adventlichen Geschichten oder Denkanstößen soll ein Innehalten im Alltag ermöglicht werden.

Die Impulse finden jeweils im Freien unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln statt. Nähere Informationen zu den Veranstaltungsorten sind in einem Flyer zusammengefasst, der unter anderem in den katholischen Kirchen und in der Tourist-Information ausliegt, und über die Homepage des Pfarreienverbunds abrufbar ist: https://katholische-kirche-bensheim.de/adventskalender.

Dort befindet sich zur besseren Orientierung auch eine digitale Karte mit allen Stationen, die bis zum 27. Dezember auch einen bleibenden Impuls bereithalten.

Die Veranstaltungsorte werden außerdem regelmäßig über die Presse bekanntgegeben. red