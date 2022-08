Leander Haußmann beim Filmfest

Auerbach. Am Sonntagabend, 7. August, geht beim zweiten Europa-Filmfest im Kronepark in Auerbach die filmische Reise durch Europa mit der Stasikomödie von Erfolgsregisseur Leander Haußmann zu Ende.

Bereits am Sonntagmorgen ist Haußmann ab 11 Uhr im Hemsbacher Programmkino „Brennessel“ zu Gast, wenn die Brennessel in Anwesenheit des Regisseurs bei Buletten und Berliner Pilsener die Haußmann-Komödien „Sonnenallee“ und „NVA“ zeigt. Am Abend wird die Filmtrilogie dann mit der Stasikomödie im Kronepark komplettiert.

Brennessel-Chef Speiser sagt, es sei eine große Ehre, Leander Haußmann in Hemsbach und Bensheim begrüßen zu dürfen. Haußmann habe bereits mit „Sonnenallee“ und „NVA“ bewiesen, dass er das Komödien-Handwerk bestens beherrsche. Deshalb sei man nun auf die neue Stasikomödie sehr gespannt. Haußmann wird am Sonntagabend im Kronepark mit der von der Behindertenwerkstatt Bergstraße eigens gefertigten „Bensemer Europa“ für seine Verdienste um den europäischen Film geehrt.

Heute (4.) geht es beim Filmfest zunächst weiter mit dem französischen Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“. Morgen (5.) zeigt das Europa-Filmfest die eigens für das Filmfestival digitalisierte tschechoslowakische Komödie „Feuerwehrball“ von Oscar-Preisträger Milos Forman.

An beiden Abenden stimmt das tschechische Instrumental-Ensemble „Vlontaj“ mit Zusana Jirásková (Saxofon), Josef Barton (Violoncello), Samuel Weinfurter (Gitarre) und Jan Barton (Cajón) die Gäste auf die Filmvorführungen ein.

Am Samstag (6.) macht dann James Bond („Keine Zeit zu sterben“) Station im Auerbacher Kronepark. red