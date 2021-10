Laufen für den guten Zweck

Bensheim. Am vergangenen Wochenende fand der vierte Charity Walk (Wohltätigkeitslauf) der Ahmadiyya Muslim Jamaat Bensheim auf dem Marktplatz statt. Dieses Jahr nahmen ca. 170 Läuferinnen und Läufer im Alter von drei bis 60 Jahren teil. Auch Menschen mit Behinderung haben am Lauf teilgenommen.

Der karitative Aspekt stand beim Charity Walk im Vordergrund, doch auch die sportlichen Leistungen wurden gewürdigt. Pokale gab es für die jeweils ersten drei Plätzen unter Kindern, Frauen und Männer. Zu bewältigen war eine rund 2,5 Kilometer lange Strecke für Erwachsene, die Kinder legten einen Kilometer zurück.

Eine Spende in Höhe von 2800 Euro konnte erzielt werden und wurde den Vertreterinnen und Vertretern der folgenden vier Organisationen persönlich überreicht. Dieses Jahr wurde sie an die Lebenshilfe Bensheim, eine Vereinigung für Menschen mit geistiger Behinderung, gespendet.

Ebenso ging ein Teil der Spenden an das Frauenhaus Bergstraße, das sich für Frauen aller Nationalitäten, die von psychischer oder körperlicher Gewalt bedroht werden, einsetzen.

Weitere Zuwendungen gingen an die Sonnenkinder Elterninitiative Handicap, die auf einem großen Gelände mit Multifunktionsgebäude barrierefreie pädagogische Angebote für Menschen mit oder ohne Handicap anbieten und an Humanity First Deutschland, die sich in diversen Katastropheneinsätzen weltweit engagiert und zahlreichen Menschen in Not hilft.

Nächster Lauf in Heppenheim

Ausgerichtet wurde der Lauf von der Majlis Ansarullah, einer Unterorganisation der Ahmadiyya-Gemeinde für Männer über 40 Jahren. Sie organisiert seit einigen Jahren bundesweit Wohltätigkeitsläufe.

Der nächste Charity Walk findet am Sonntag, 31. Oktober, um 11 Uhr auf dem Europaplatz in Heppenheim statt. red