Laternen leuchteten in der Dämmerung

Bensheim. „Sonne, Mond und Sterne, hab’ ich ja so gerne, wenn ich sie nicht sehen kann, zünd’ ich mir ein Lichtlein an, in der Mondlaterne.“ So begingen in diesem Jahr einen Tag vor Sankt Martin die Kinder des Waldorfkindergartens in Bensheim mit ihren Familien das diesjährige Laternenfest. Aufgrund der Unsicherheiten, was der Herbst coronabedingt bringen würde, wurde das Fest noch einmal eher im kleineren Kreis gruppenintern gefeiert.

Die „Sternengruppe“ des Kindergartens traf sich am Wambolder Sand und die „Sonnengruppe“ feierte an der Bleiche in Bensheim. Die Kinder zogen mit ihren selbstgebastelten Laternen aus leuchtendem aquarellierten und eingeölten Papier am späten Nachmittag los. Nicht nur während des Laufens wurden Laternenlieder gesungen, sondern auch im großen Kreis wurden immer wieder verschiedene Lieder angestimmt und gemeinsam mit allen Familien mit Freude gesungen.

Eine wichtige Botschaft

Das Martinsspiel, das in den letzten Tagen bereits im Kindergarten mit den Kindern gespielt wurde, durften in diesem Rahmen die kommenden Vorschulkinder der Gruppen vorspielen. Mit dem bekannten „Sankt Martin“-Lied ritt Sankt Martin mit seinem Pferd herbei, mit dem Schwert wurde der rote Mantel geteilt und an den „armen Mann“ geschenkt. Eine wichtige Botschaft, gerade in diesen Zeiten, die auch für so junge Kinder schon von großer Bedeutung ist.

Und auch die Martinswecken, die am Vormittag gemeinsam mit den Kindern in den Gruppen gebacken wurden, durften in dieser Runde ausgeteilt werden. Die Martinswecke wurde mit dem Nächsten geteilt und schließlich freudig verspeist.

Für das kommende Jahr hoffen alle Familien, Erzieherinnen und Erzieher sehr, dass wieder in einer großen Runde am Wambolder Sand das Laternenfest mit einem Martinsfeuer begangen werden kann. red