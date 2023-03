Langwaden feiert Jubiläum

Langwaden. In diesem Jahr begeht Langwaden seine erstmalige gesicherte Erwähnung vor 1225 Jahren. Nach einer nicht zweifelsfrei belegten Schrift könnte der Ort im Ried bereits 1250 Jahre alt sein.

Bereits im Herbst 2022 haben der Ortsbeirat, die Vereine und Vereinigungen mit den Vorbereitungen für das Jubiläum begonnen.

In den Sommermonaten wird es verschiedene Veranstaltungen unter dem Motto „1225 Jahre Langwaden“ geben. Angedacht sind Konzerte, Vorträge, Lesungen, Ausstellungen und anderes, heißt es von Seiten des Ortsbeirats.

Die Feierlichkeiten starten am 18. Juni mit einem Festkommers in Verbindung mit einer Ausstellung zur Ortsgeschichte. Die Festwochen werden mit einer ganz besonderen Veranstaltung am 2. September enden. Über den Fortgang der Planungen und das Programm im Einzelnen wird noch berichtet. red