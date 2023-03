Lange Skitage in den Dolomiten

Auerbach. Seit 15 Jahren findet die Dolomitenfahrt der Skiabteilung der TSV Auerbach in Malga Ciapela statt. Diesmal waren 37 Sportfreunde in den Dolomiten dabei. Am Fuße des höchsten Berges – der Marmolada wohnen die Skifreunde in einem Sporthotel, das als idealer Ausgangspunkt für die täglich ausschweifenden Touren um die berühmte Sella Ronda dient.

Das Highlight der Skisaison fand Ende Februar in den Dolomiten statt: Seit über einer Dekade ist die Zeit kurz nach Fasching nicht mehr aus dem Programm wegzudenken, heißt es in einer Pressemitteilung der TSV Auerbach. Acht volle Skitage, stets waren die 37 Sportfreunde von jeweils 9.30 bis 16.30 Uhr auf den Brettern unterwegs. Egal ob Sella Runde oder die gezielten Ausflüge auf die Seiser Alm sogar bis nach Cortina. Das Skigebiet Dolomiti Superski umfasst 1200 Pistenkilometer und 450 Liftanlagen. Um die genannten Ausflüge zu bewältigen, muss man jeweils einmal diagonal das schier unendliche Skigebiet durchkreuzen.

Weit über 30 Gipfel

Weit über 30 Gipfel, Kämme und Pässe werden so in dieser Skisafari überwunden – bislang galten die Touren als nicht durchführbar, weil man nicht vor Schließung der Skipisten wieder am Hotel ankommen kann. In der Tat musste auf der Tour nach Cortina die Mittagspause ausfallen. Durchfahren und Kilometer bewältigen, lautete die Devise. Den erfahrensten und unerschrockensten Skifreunden der TSV ist dies in diesem Jahr gelungen, was bisher in 15 Jahren nicht für möglich gehalten wurde.

Sowohl das Unesco-Weltnaturerbe Seiser Alm und der Olypmiaort 2026 Cortina d’Ampezzo wurden an einem langen Skitag umrundet. Wohlgemerkt komplett auf Skiern und ohne Abkürzungen mit Taxipassagen. Darüber hinaus waren auch die „Klassiker“ dabei, wie der Heiligkreuzkofel, die Gebirgsjägertour mit einem Abstecher in das Gebiet der Cinque Torri und der legendären Lagazoi-Abfahrt vorbei an der bekannten Scotoni-Hütte (ein Muss für den kulinarischen Genießer).

Die sportlich ambitionierten Teilnehmer waren nicht nur lange unterwegs, sondern wurden auf der legendären Riesenslalomabfahrt „Gran Risa“ und den Weltcup-Pisten im Grödnertal herausgefordert. Denn die Saslong-Abfahrt der Herren in Gröden und die Damen-Abfahrt hinunter vom Ciampinoi nach Wolkenstein präsentierten sich auch vier Wochen nach der Befahrung durch den Weltcupzirkus noch in einem harten Zustand und forderten die Bensheimer Hobby-Abfahrer zu Höchstleistungen heraus.

Nicht nur die allersportlichsten Skifreunde kamen auf ihre Kosten – auch für Erholung und Kulinarik blieb neben den großen Touren noch Zeit. So wurden die Sportler der TSV von der italienischen Küche verwöhnt und konnten den kleinen, aber feinen Saunabereich im Hotel zur Erholung nutzen.

Die Fahrt hat sehr viele Stammfahrer – so wurden in diesem Jahr das Ehepaar Sybille und Udo Hölzel für die zehnte Teilnahme an der Fahrt ausgezeichnet. Obligatorisch wurde dafür vom langjährigen Fahrtenleiter Gerhard Goliasch und dem Abteilungsleiter der Skifahrer Herbert Schuhmann die begehrte Marmolada-Trophäe überreicht – eine Modellnachbildung des Hausberges dieser Fahrt.

Weiterhin waren die Sportfreunde sicher: Acht Skitage sind sportlich herausfordernd, doch im nächsten Winter wollen sie das wieder erleben. red