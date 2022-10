Landwirtschaft und Klimawandel

Bensheim. „Jedes Jahr fließen global 540 Milliarden Dollar an Subventionen in die Landwirtschaft“, informiert Peter Lotz, Initiator und Moderator des Diskussionsforums Grüne Runde. Nach einem UN-Report vom April 2021 hätten 87 Prozent dieser Fördergelder, also 470 Milliarden Dollar, negative Folgen für die Bevölkerung oder die Umwelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Beispiele nennen die UN-Experten, dass Agrarsubventionen oft dazu führen, dass ökologisch nachteilige Monokulturen in der Landwirtschaft auf immer mehr Flächen angebaut werden. Monokulturen, wie sie beim Mais- oder Reis-Anbau zu finden sind, stehen in der Kritik, weil sie zu einem Rückgang der Artenvielfalt und zu einer Verödung der Landschaft führen können.

Doch laut dem UN-Report bewirke die aktuelle Agrarpolitik vieler Länder, dass sich immer mehr Landwirte auf den Anbau von wenigen, lukrativen Sorten spezialisieren – nämlich auf die, bei denen es die höchsten Subventionen gibt. Das führe zur Ausdehnung der Monokulturen mit ihren negativen ökologischen Folgen und gefährde die Nachhaltigkeit. Auch bezüglich des Verbrauchs von Ressourcen üben die Autoren des UN-Berichts deutliche Kritik. Die Intensivierung der Landwirtschaft habe zu einer „schweren Verschmutzung der Land- und Meereslandschaft geführt“, so der Report. Schuld daran seien vor allem chemische Pestizide und Düngemittel sowie der übermäßige Einsatz von Antibiotika. Ein weiteres Problem, das der Report kritisiert, sind die sogenannten „externen Kosten“. Wenn durch einen hohen Dünger- oder Pestizideinsatz Gewässer mit Schadstoffen belastet werden, trage die Kosten dafür die Allgemeinheit und nicht der Verursacher. Bestätigt werde diese Einschätzung durch den aktuellen UN-Global Land Outlook 2 vom April 2022. Dieser Bericht zeige, dass bereits 70 Prozent der Landflächen der Erde vom Menschen verändert wurden. 40 Prozent seien geschädigt und dadurch nicht mehr so fruchtbar wie ursprünglich.

Mehr zum Thema Raumfahrt Nasa zu Asteroid-Mission: «Wichtiger Schritt» Mehr erfahren Finanzen Bitcoin: Virtuelles Schürfen wird immer klimaschädlicher Mehr erfahren Gegen Klimakrise, Hunger und Pandemien So nützlich ist eine vegetarische Ernährung Mehr erfahren

Schuld am schlechten Zustand der Böden sei vor allem die Landwirtschaft wie UNCCD-Chef Ibrahim Thiaw sagt: „Die moderne Landwirtschaft hat das Gesicht dieses Planeten bereits mehr verändert als jede andere menschliche Aktivität. Wir müssen unser globales Ernährungssystem dringend überdenken, denn dieses ist verantwortlich für 80 Prozent der Entwaldung und 70 Prozent des Süßwasserverbrauchs.“ Zudem sei die Landwirtschaft die größte Ursache für den Verlust an Biodiversität. Die UNCCD gehört zusammen mit der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen und dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt zu derjenigen Gruppe von Abkommen, welche wichtige Kernziele der Vereinten Nationen repräsentieren.

Gemüsegarten in Modautal

„Die Menschheit verliert also buchstäblich den Boden unter den Füßen“, resümiert Peter Lotz. Umso dringlicher stelle sich die Frage nach Alternativen, nämlich einer naturnahen, biologisch orientierten Landwirtschaft mit deutlich regionalen Bezügen. Landwirtin Vivian Glover hat nach ihrem Studium „Ökolandbau und Vermarktung“ in Eberswalde sieben Jahre in der Direktvermarktung gearbeitet und auf dem Hofgut Oberfeld in Darmstadt den Hofladen und das Café aufgebaut und geleitet.

Seit 2017 ist sie selbstständige Landwirtin und betreibt den Gemüsegarten Hoxhohl als Market Garden mit biointensiven Methoden. Auf fixen Beeten, ohne den Einsatz von Maschinen liege ihr Hauptaugenmerk neben der Erzeugung von hochwertigen Lebensmitteln auf der Wiederherstellung und Erhaltung von Bodenfruchtbarkeit.

Vivian Glover: „Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Fläche, die wir bewirtschaften, auf ihrem Weg (zurück) zu einem funktionierenden Ökosystem zu begleiten und zu unterstützen, wann immer es notwendig ist. Die Früchte unserer Arbeit sind das Gemüse, das wir ernten und das wir über eine Solidarische Landwirtschaft in Modautal, Lautertal und Bensheim verteilen.“

Besucher sind ohne Voranmeldung eingeladen. Termin: Montag (10.) um 19 Uhr im Nebenraum der Gaststätte Präsenzhof. red