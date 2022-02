Landtagsabgeordneter zu Gast

Bensheim. Die hessischen Grünen stellen 29 Abgeordnete und vier Ministerinnen und Minister und haben ein ambitioniertes Ziel: ein Jahrzehnt des ökologischen und sozialen Aufbruchs zu gestalten. „Eine zweifellos schwierige Aufgabe“, wie Peter Lotz, Initiator und Moderator des monatlich tagenden Diskussionsforums Grüne Runde zugibt.

„Als zweitstärkste Kraft in Hessen arbeiten viele Grünen-Politiker beharrlich, engagiert und mit langem Atem an diesen Themen. In einer vielfältigen, demokratischen Gesellschaft mit unterschiedlichen – sich teilweise widersprechenden – Interessen bedürfen Veränderungen Überzeugungskraft und die Bereitschaft zu Kompromissen.“ Nicht alles gelinge sofort, manches werde immer wieder neu erkämpft werden müssen und natürlich sei das derzeit Machbare in der Regel noch nicht das langfristig Wünschbare.

Wie Landesmitgliederversammlungen zeigen, würden sich Teile der grünen Basis in Hessen den sozial-ökologischen Aufbruch offenbar anders vorstellen, als dieser im Land und im Bund realpolitisch umgesetzt wird. Autobahnausbau, fehlendes Tempolimit, Terminal 3 am Frankfurter Flughafen, Flächenverbrauch und ähnliches werden in diesem Zusammenhang oft als Kritikpunkte genannt.

Torsten Leveringhaus (Bild), Landtagsmitglied der Grünen aus Seeheim-Jugenheim, wird sich am Montag, 7. März, um 19 Uhr im Rahmen einer digitalen Grünen Runde dem Spagat zwischen Wünschbarem und gegenwärtig Machbaren widmen, aber auch darauf eingehen, was es bedeuten würde, wenn Grün nicht mitregieren würde.

In der Diskussion, zu der alle Interessierten eingeladen sind, werden sicher Innen- und Außenansichten der hessischen Landespolitik aufeinanderprallen. red