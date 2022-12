Landfrauen spenden an Ahrtal-Hilfe

Fehlheim. Hilfe für andere hat einen festen Platz im Wirken der Fehlheimer Landfrauen. Immer wieder unterstützen die Frauen karitative Initiativen und soziale Einrichtungen. So auch jetzt in der Vorweihnachtszeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In dieser Woche übergaben sie im Rahmen einer Weihnachtsfeier 1000 Euro an den Verein „Bergstraße und Umgebung hilft dem Ahrtal“. Die Zuwendung war beim Verkauf von Gebasteltem und Gestricktem sowie von Kaffee und Kuchen bei Frühlings- und Herbstfesten zusammengekommen.Die Ahrtal-Hilfe, Unternehmen aus der Bergstraßen-Region, die nach der Flutkatastrophe im Ahrtal beim Wiederaufbau helfen, freut sich über das Geld. Die Spende fließt in zwei derzeit aktuell laufende Projekte, die Sanierung von Häusern, in denen Familien mit Kindern leben Die Landfrauen zeigten sich gleichfalls erfreut, dass ihr Geld projektbezogen gut investiert ist. Seit sechzig Jahren gibt es die Landfrauen in Fehlheim, regelmäßig treffen sie sich am Mittwochsabend im Raum über der Verwaltungsstelle des Stadtteils. Weitere Interessierte sind herzlich willkommen.

Auf dem Jahresprogramm der Landfrauen stehen Basteln, Plaudern und auch Ausflüge. Das Bild zeigt Roswitha Jung (links) und Hedi Ritzert (Zweite von links) gemeinsam mit Adelheid Lang bei der Spendenübergabe an Hans-Peter Ott von der Ahrtal-Hilfe. thz/Bild: Thomas Zelinger