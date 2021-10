Kurz notiert

Ringelnatz-Lesung mit Mäurer

Bensheim. „Kopf hoch mein Freund“ lautet der Titel einer Lesung mit Gedichten und Liedern von Joachim Ringelnatz, vorgetragen von Berthold Mäurer. Beginn ist am Donnerstag (14.) um 17 Uhr im Café Glaubach in Bensheim. Mäurer wird in seiner gewohnten Art die Texte dieses wunderbaren Literaten vortragen. Er lässt – mit und ohne Gitarre – die Welt seines Lieblingsdichters voller Träume und Wunder mit ausdrucksvoller Mimik und weicher, eindringlicher Stimme vor den den Augen des Publikums auferstehen. Der Eintritt ist frei. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erwing Pelzig im Parktheater

Bensheim. Frank-Markus Barwasser steht seit über 20 Jahren auf Deutschlands Kabarettbühnen. Als Erwin Pelzig kommt er nun mit einem neuen Programm „Der wunde Punkt“ nach Bensheim. Termin ist am Samstag (16.) um 20 Uhr im Parktheater. Karten gibt es unter anderem im BA-Medienhaus, Telefon 06251/100816. red