Kurz notiert

CDU-Ortstermin in Gronau

Gronau. Vor Ort kommen die Stadtverordneten der CDU am heutigen Dienstag (20.) in Gronau zusammen. Treffpunkt für den ersten Termin im Sommerprogramm ist um 19 Uhr am Römer. Die Christdemokraten wollen sich über die Arbeiten zur Sanierung der Märkerwaldstraße und das Programm für die Dorfentwicklung informieren. Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit wird über Anliegen aus Gronau berichten. red

Infostand der Bürgerhilfe

Bensheim. Ihren ersten Informationsstand in diesem Jahr bietet die Bürgerhilfe Bensheim am Samstag, 24. Juli, im Bereich des Nibelungenbrunnens in der oberen Fußgängerzone von 10.30 bis 12.30 Uhr an. „Wir informieren über die Ziele der Bürgerhilfe Bensheim im Sinne einer lebendigen Nachbarschaftshilfe und weisen auf die die nächsten Veranstaltungen hin. Unser Ziel ist es, die Bürger der Stadt zu gegenseitiger Hilfe zu motivieren“, erklärt Heinz Lenhart abschließend in einer Pressemitteilung. red