Kurse zum Thema Steuererklärung

Bensheim. Was bei einer Steuererklärung zu beachten ist, erfahren Rentner sowie Berufstätige in zwei Kursen der Kreisvolkshochschule Bergstraße. Vieles fällt leichter, wenn man über Strukturen, Fachbegriffe und Neuerungen des Steuerrechts informiert ist. In den Kursen erklärt eine Steuerberaterin,, was man unter Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnlichen Belastungen versteht, welche Freibeträge gelten und welche Fristen zu beachten sind. Diese Informationen sollen beim Ausfüllen der Steuererklärung helfen.

Der Kurs für Rentner läuft am Freitag,11. März, von 14 bis 16 Uhr in Bensheim. Der zweite Kurs für Berufstätige findet ebenfalls am 11. März statt von 17 bis 19 Uhr statt. Beide Veranstaltungen laufen im Seminarraum der KVHS in Bensheim, Am Wambolterhof 2.

Weitere Auskünfte und Anmeldung bei der KVHS Bergstraße telefonisch unter 06251/172960 oder über www.kvhs-bergstrasse.de. red

