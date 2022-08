Bensheim. Die Kreisvolkshochschule Bergstraße bietet am Sonntag, 11. September, von 10 bis 13 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Kappesgärten in Bensheim einen Yoga-Workshop für bewegliche Gelenke an.

In der Ankündigung heißt es: „Yoga hilft uns, beweglich und flexibel zu bleiben. Im Workshop werden therapeutische Yogaübungen durchgeführt, die die Gelenke beweglicher und stabiler machen. Eine günstige Ausrichtung des Körpers hilft dabei, die Gelenke zu schützen.“ red