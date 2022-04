Kurs in Bensheim: Steuererklärung für Rentner

Bensheim. Steuererklärungen sind immer wieder eine Herausforderung, wenn es um das Sichten und Ordnen der Unterlagen geht, die sich übers Jahr angesammelt haben. Vieles fällt leichter, wenn man über Strukturen, Fachbegriffe und Neuerungen des Steuerrechts informiert ist.

Betroffen sind Menschen, die im Arbeitsleben stehen, aber auch Rentner. Die Steuerberaterin Christine Werner erläutert in einem Seminar der Kreisvolkshochschule Bergstraße, das speziell für Rentner zugeschnitten ist, die verschiedenen Einkommenssituationen und Einkunftsarten – Rente, Kapital- oder Mieteinnahmen.

Es gibt viele Tipps – Fragen zum Thema sind willkommen und werden beantwortet. Das Seminar findet am Freitag, 29. April, von 17 bis 19 Uhr, im KVHS-Raum in Bensheim, Am Wambolterhof, statt. red