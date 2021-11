Kurs in Bensheim: Stanzen und stempeln

Bensheim. Im Workshop der Kreisvolkshochschule Bergstraße bearbeiten die Teilnehmer Design-Papier und Farbkarton mit Handstanzen, die Motive ins Papier lochen und mit Stempeln, die ebenfalls Motive tragen.

Falzbein, Stifte, Lineal

Daraus entstehen Karten, Verpackungen und allerlei Accessoires. Material stellt die Kursleiterin in breiter Auswahl zur Verfügung. Falls vorhanden, ist mitzubringen: Falzbein, Schere, Papierschneider oder Schneide- und Falzbrett, Stifte, Lineal. Der Workshop läuft am Samstag, 20. November, von 10 bis 17 Uhr in Schönberg, Am Oberhof 17.

Weitere Auskünfte und Anmeldung für den Workshop der Kreisvolkshochschule gibt es telefonisch unter 06251/172960 oder über www.kvhs-bergstrasse.de. red