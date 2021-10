Kurs in Bensheim: Macbook für Einsteiger

Bensheim. Ein Kurs der Kreisvolkshochschule macht die teilnehmer mit den grundlegenden Funktionen des Apple Macintosh vertraut. Sie lernen den Umgang mit dem Betriebssystem MacOS sowie den wichtigsten Programmen kennen.

Zum Kurs ist ein eigenes MacBook mitzubringen. Die Geräte müssen betriebsbereit sein. Der Kurs läuft am Samstag, 30. Oktober, von 10 bis 13 Uhr im Seminarraum der Kreisvolkshochschule in Bensheim, Am Wambolterhof 2.

Bei Interesse wird um Anmeldung telefonisch unter 06251/172960 oder über www.kvhs-bergstrasse.de gebeten. red