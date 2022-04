Bensheim. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße werden Leinen für Hunde oder ein Führstrick für Pferde geflochten. Dafür verwenden die Teilnehmer bunte Fallschirmschnüre – Paracord. Der Kurs findet statt am Samstag, 14. Mai, von 13 bis 17.30 Uhr in Bensheim. Material kann bei der Kursleiterin Bettina Schlezak gekauft oder mitgebracht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anmeldungen nimmt die KVHS entgegen: anmeldung@kvhs-bergstrasse.de, Telefon 06251/1729616 oder auf der Homepage www.kvhs-bergstrasse.de. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2