Kurs in Bensheim: Fotos und Dias digitalisieren

Bensheim. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule lernen die Teilnehmer verschiedene Methoden kennen, um Papierfotos, Dias oder Farbnegativfilme zu digitalisieren und auf dem Computer, Fernseher oder Beamer zu zeigen. Mitzubringen ist ein Handy zum Fotografieren und ein Laptop mit einem Programm für digitale Bildbearbeitung.

Der Kurs läuft am Samstag, 15. Oktober, von 10 bis 13 Uhr im VHS-Seminarraum in Bensheim, Am Wambolterhof 2. Interessenten melden sich an bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße, Telefon 06251/ 172960 oder über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de red