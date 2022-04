Kurs in Bensheim: Folk auf der Mundharmonika

Bensheim. Teilnehmer lernen in einem Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße elementare Spieltechniken auf der Mundharmonika – und fangen miteinfachen Folk-Stücken, Spirituals und Western Songs an. Dabei spielen sie nach einer Methode ohne Noten. Geübt werden Einzeltonspiel, Handtremolo und Begleittechniken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gespielt wird mit Didi Neumann in Bensheim, am Sonntag, 15. Mai, von 11 bis 18 Uhr. Mundharmonikas können mitgebracht oder im Kurs gekauft werden. Anmeldungen nimmt die KVHS mit einer Mail an die Adresse anmeldung@kvhs-bergstrasse.de oder einem Anruf unter der Nummer 06251/1729616 entgegen. Auf der Homepage www.kvhs-bergstrasse.de sind Anmeldungen ebenfalls möglich. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2