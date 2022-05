Kurs des Bensheimer Frauenbüros: Wiedereinstieg ins Berufsleben schaffen

Bensheim. Das Frauenbüro der Stadt Bensheim lädt ein zu einem Online-Workshop „Kompetenzen erkennen – Wiedereinstieg gestalten“ am Dienstag, 10. Mai, von 19 bis 21 Uhr. Thema sind Strategien für die Stellensuche im Internet.

In der Ankündigung heißt es: Bei der Suche nach einer Stelle beim Wiedereinstieg stellen viele Frauen fest, dass es im Internet eine große Anzahl an Stellenbörsen mit sehr ähnlichen Angeboten gibt. Das Angebot ist unübersichtlich und viele Suchende finden sich und ihre Fähigkeiten in den ausgeschriebenen Stellen nicht wirklich wieder.

Hierbei macht es kaum einen Unterschied, ob nach einer Vollzeit-Stelle oder einer Teilzeit-Stelle gesucht wird. Das Ergebnis ist, dass viele Bewerberinnen nur bekannte Internet-Stellenbörsen nutzen und nicht wirklich auf Passgenauigkeit achten. Eine hohe Anzahl von Absagen ist häufig die Folge. Geeignete Suchstrategien sind jedoch ein wesentlicher Faktor, um sich im immer komplexer werdenden Arbeitsleben zurechtzufinden.

Im Workshop erfahren die Teilnehmerinnen, wie sie bei der Online-Stellensuche strategisch vorgehen können. Der Workshop richtet sich insbesondere an Frauen, die nach einer Elternzeit den Wiedereinstieg ins Berufsleben suchen. Folgende Inhalte sind geplant:

Wie funktioniert die Online-Stellensuche?

Wo sind die Stellen des „öffentlichen Arbeitsmarktes“ zu finden?

Was bedeutet „verdeckter Arbeitsmarkt“?

Wie ist der Ablauf eines Bewerbungsverfahrens?

Wie können die Teilnehmerinnen ihre Strategie bei der Stellensuche optimieren?

Beispiele und praktische Übungen zu typischen Bewerbungssituationen.

Tipps und Tricks für die Bewerbungen

Der Workshop ist eine gemeinsame Veranstaltung des Büros für Staatsbürgerliche Frauenarbeit in Wiesbaden und des Frauenbüros der Stadt Bensheim, die Teilnahme ist kostenlos. red