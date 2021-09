Kurkonzert mit dem Musikverein

Auerbach. Wie bereits mehrfach angekündigt, findet trotz der Corona-Pandemie doch noch ein Kurkonzert im Pavillon des Kroneparks am Sonntag, 12. September, statt. Beginn ist traditionell um 11.00 Uhr. Getreu dem Motto „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“ hat der Kur- und Verkehrsverein für die musikalische Gestaltung den Musikverein Auerbach, eine Abteilung der TSV Rot-Weiß Auerbach 1881, verpflichtet.

In der zweistündigen Veranstaltung wird das Publikum mit bester konzertanter Blasmusik unterhalten. Sitzgelegenheiten stehen im gebührenden Abstand bereit, für Essen und Trinken wird gesorgt. Der Eintritt ist frei, eine Spende ist willkommen.

Bei Regenwetter findet das Kurkonzert im Bürgerhaus Kronepark statt. Dort gilt dann die 3-G-Regel und die Gäste müssen den entsprechenden Nachweis vorlegen. Aber auch für die Freiluftveranstaltung gelten die aktuellen Corona-Schutzverordnungen, wie die Veranstalter in einer Presseinformation mitteilen. red