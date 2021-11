Kunstwerke im „Ideen-Reich“

Bensheim. Die Künstler der Behindertenhilfe Bergstraße (bhb) sind bekannt für ihre Gemälde.

Der Familienunterstützende Dienst der bhb wollte darum den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, ihr künstlerisches Können zu beweisen. In einem Malworkshop bestand die Möglichkeit, mit verschiedenen Materialien und Farben ein Kunstwerk zu zaubern und dieses im „Ideen-Reich“, der Galerie der bhb an der B 3 in Auerbach, mit einer eigenen Ausstellung der Öffentlichkeit zu zeigen.

Im Rahmen von fünf Terminen sind einige außergewöhnliche Kunstwerke entstanden, die bis Dienstag, 30. November, im „Ideen-Reich“ in der Darmstädter Straße 148 zu bestaunen sind. red