„Kunststücke“ im Damenbau

Bensheim. Unter dem Titel „Kunststücke“ eröffnen die Kunstfreunde Bergstraße ihre letzte Ausstellung in diesem Jahr im Damenbau des Auerbacher Fürstenlagers.

Das Ausstellungsjahr der Kunstfreunde umfasste in diesem Jahr Corona-bedingt nur drei Ausstellungen. Doch für das Durchhalten in diesen Zeiten, für das Zusammenhalten im Verein und als Dankeschön für das ehrenamtlichen Engagement unter den besonderen Bedingungen stellen die aktiven Mitglieder der Kunstfreunde, die sich als Gruppe KuBeArt gebildet hat und schon länger bekannt ist, ihre Arbeiten aus.

Am Sonntag, 24. Oktober, um 16 Uhr wird die Ausstellung eröffnet, zu der alle Interessierten, Freunde des Hauses und des Vereins herzlich geladen sind. „Es erwarten die Besucher einige interessante Arbeiten von künstlerisch arbeitenden Mitgliedern, als auch von Mitgliedern des Vereins, die freiberuflich künstlerisch ausgebildet und tätig sind. So entsteht eine Mischung mit Verve. Die Unterschiedlichkeit der Arbeiten macht die Ausstellung nicht nur interessant, zeigt sie doch auch die Facetten heutiger Kunstauffassungen. Die Räume bieten dazu auch eine schön Form der Präsentation“, heißt es in der Ankündigung.

Die Veranstaltung im Damenbau des Fürstenlagers wird unter den aktuell geltenden Hygieneverordnungen durchgeführt. Anmelden kann man sich mit der Luca- App, schriftlich vor Ort oder unter www.Kunstfreunde-Bergstraße.de red

