Kunsthistorikerin führt durch die Ausstellung im Museum

Bensheim. Zu einem Rundgang durch die aktuelle Sonderausstellung „Jochen Mühlenbrink – J’M donc je suis“ lädt Kunsthistorikerin Anna Raab am Sonntag, 30. April, um 15 Uhr ins Museum Bensheim ein. Die Teilnehmer werden dabei mit einem Verwirrspiel der besonderen Art konfrontiert – bei Jochen Mühlenbrink scheint nichts so zu sein, wie es ist. Beschlagene Fensterscheiben im Zug, Pinnwände mit Klebebandresten oder Gemälde in Luftpolsterfolie verpackt: Jochen Mühlenbrink geht es nicht um meisterhafte illusionistische Malerei, nicht um Fotorealismus. Er fordert das Sehen heraus und die Betrachtenden dazu auf, das eigene Verhältnis zur Realität zu hinterfragen.

Die Ausstellung ist noch bis zum 11. Juni zu sehen. Eine weitere Ausstellungsführung findet am 21. Mai um 15 Uhr mit der Kunsthistorikerin Anna Raab statt. Der Eintritt ins Museum beträgt 3,50 Euro, ermäßigt zwei Euro. Die Führung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red/Bild: Stadt Bensheim