Kunsthandwerk im Auerbacher Fürstenlager

Auerbach. „Tausendschöön!“ zeigt sich in wenigen Wochen nicht nur der erwachende Frühling im Staatspark Fürstenlager in Auerbach. Auch Kunsthandwerker und Künstler präsentieren in der Vorosterzeit ihre Werke und Produkte am Samstag und Sonntag des letzten März-Wochenendes, 25. und 26. März.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Ankündigung der Veranstaltung heißt es: „Die Natur verzaubert uns mit ihrer immer wiederkehrenden Fülle und der Park lädt bei den ersten Sonnentagen zu ausgedehnten Spaziergängen, zum Flanieren und Verweilen ein. Am Kunsthandwerker-Markt nehmen bekannte und neue Künstler und Kunsthandwerker aus nah und fern teil.

Aus den verschiedensten Materialien wird ein kleines, aber feines Angebot für Mensch und Tier präsentiert. Hier findet man Arbeiten unterschiedlicher Techniken, Unikate und Kleinserien, gestaltetes Handwerk und hochwertiges Design.

Angeboten werden die unterschiedlichsten Grußkarten von Künstlerhand oder erschwingliche Bilder in kleinen Formaten – alles hochwertig, alles Originale – für den besonderen Geschmack. Textile Accessoires, pflanzliche Angebote aus Meisterhand, Taschen, und vieles mehr runden das Angebot ab.

Die Veranstalter – Fürstenlager-Verwalter Stefan Jagenteufl und Sabine Müller (Organisation) – freuen sich auf regen Besuch.

Die Öffnungszeiten von Küchen- und Fremdenbau sowie Wachhäuschen am 25. und 26. März sind: Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr. red