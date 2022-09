Mit einem Klaviertrio und viel Frauenpower starten die Kunstfreunde Bensheim am Samstag, 17. September, in ihre 75. Jubiläumssaison. Zu Gast ist das Boulanger Trio, das mit einem spannenden Programm unter dem Titel „Teach me – die Schüler von Nadia Boulanger“ für einen ausgesprochen abwechslungsreichen Konzertabend sorgen wird. Schon einmal – im Jahr 2014 – begeisterten die drei Frauen das

...