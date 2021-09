Kunstfreunde Bensheim: Erstes Kammerkonzert der neuen Saison

Bensheim. Für den Samstag, 18. September, laden die Kunstfreunde Bensheim zum ersten Kammerkonzert der neuen Saison ein. Um 20 Uhr ist das renommierte Bartholdy Quintett zu Gast im Bensheimer Parktheater. Für das Konzert gilt die 2G-Regel: Besucher müssen beim Einlass nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Karten sind noch an der Abendkasse ab 19.15 Uhr erhältlich.

Das Bartholdy Quintett hat schon einmal, im Jahr 2018, das Publikum im Parktheater begeistert. Die fünf Musiker beschlossen im Mendelssohn-Jahr 2009 bei einem gemeinsamen Konzert, ein Streichquintett in fester Besetzung zu gründen. Üblicherweise laden sich einzelne Streichquartette entsprechende Gäste ein, die dann punktuell zusammen im Quintett musizieren, feste Formationen hingegen führen im Konzertleben eher ein Schattendasein.

Die Durchsicht der Literatur ergab, dass es über das bereits bekannte Repertoire hinaus wahre Perlen schöner Werke gibt, die so gut wie nie in Konzerten erklingen. In Bensheim erwartet das Publikum Werke von Bruckner, Mozart und des zeitgenössischen australischen Komponisten Brett Dean.

Weitere Infos unter www.kunstfreunde-bensheim.de

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren