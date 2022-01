Kunst im Herzen von Bensheim

Hans Borchert kann man zurzeit in der Galerie „IV Positionen“ in der Hauptstraße 19 dabei beobachten, wie er an einem neuen Bild arbeitet. Der Schauraum hat Mittwoch und Freitag von 16 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

© Aussteller