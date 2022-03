Kunst im Fürstenlager

Auerbach. Unter dem Motto „Tausendschöön!“ zeigt sich der Frühling im Fürstenlager. Mit einem festen Termin, immer zu Beginn der Sommerzeit am letzten Wochenende im März, präsentieren Künstler und Kunsthandwerker in der Vorosterzeit ihre sorgfältig gearbeiteten Unikate. Lange war dies nicht möglich, doch nun ist es wieder so weit: „Kunst und Kunsthandwerk“ im Fürstenlager kann stattfinden.

Es nehmen bekannte und neue Künstler und Kunsthandwerker aus nah und fern teil. Ein kleines, aber feines Angebot aus den Materialien Papier, Holz, Ton, Wolle, Filz, Seide und Leinen wird im Küchen- und Fremdenbau des Auerbacher Fürstenlagers präsentiert.

Textile Accessoires, künstlerisch gestaltete Keramik für den Garten aus Meisterhand, Taschen, auch Schmuck und vieles mehr. Hier finden die Besucher die unterschiedlichsten Karten von Künstlerhand oder erschwingliche Bilder in kleinen Formaten, aber auch größere Pastelle und Drucke, alles hochwertige Originale.

Das leibliche Wohl stets im Blick werden die Besucher auch im Frühling süß oder deftig, fest oder flüssig gut versorgt. Bensheims Sommerfrische lädt in frühlingslauer Luft zu einem schönen Spaziergang ein. Geöffnet ist am Samstag (26.) von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag (27.) von 11 bis 18 Uhr. Parkverwalter Stefan Jagenteufl und Künstlerin Sabine Müller freuen sich auf viele Besucher.

Am Sonntag findet am Brunnen vor dem Herrenhaus außerdem um 14.30 Uhr eine Kunstauktion statt. Es sind Arbeiten, die extra angefertigt wurden. Der Erlös wird an die Vereine „Wir sind Bergstraße“ und „Tour der Hoffnung – Team Bensheim“ für die Ukraine-Hilfsaktion gespendet. Die Künstler zeigen hiermit ihre Unterstützung. red