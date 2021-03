Bensheim. Am morgigen Mittwoch (3.) um 16 Uhr wollen die Grünen ihrer Forderung nach einem dauerhaften, streckenbezogenen Tempo 30 in der Friedhofstraße in Form einer Kundgebung vor Ort Nachdruck verleihen.

„Prekäre Situation“

„Gemeinsam mit den Bürgerinitiativen Tempo 30 Friedhofstraße und Tempo 30 Brückweg möchten wir auf die verkehrstechnisch prekäre Situation aufmerksam machen“, erklärt Michael Sassen, Grünen-Kandidat für die Stadtverordnetenversammlung und Sprecher der BI Friedhofstraße. „Es kann einfach nicht sein, dass die neue Lebenssituation am ehemaligen Euler-Gelände mit über 500 Bewohnern in Sachen Lärm- und Gefahrenreduktion keinerlei Berücksichtigung findet und die Bürger hier seit mehr als einem Jahr von Stadt und Politik hingehalten werden.“ red