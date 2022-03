Kundgebung gegen Krieg in der Ukraine

Bensheim. Gegen den Krieg in Osteuropa findet an diesem Samstag (5.) erneut eine Kundgebung in Bensheim statt. Auf dem Marktplatz werden die Teilnehmenden ab 16 Uhr ihre Solidarität mit der Ukraine und vor allem den dort lebenden Menschen zeigen.

Organisiert wird die Veranstaltung überparteilich und knüpft an die Demonstration der Jugendorganisationen vom vergangenen Wochenende an.

Die örtlichen Verbände von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP wollen die Gelegenheit bieten, für den Frieden in Europa zu demonstrieren. Sie fordern, dass der russische Präsident Putin seinen Angriffskrieg stoppt, heißt es in einer Pressemitteilung zur Ankündigung der Kundgebung. Seit mehr als einer Woche befinden sich nun die Truppen des Machthabers im Nachbarland, gibt es Luftangriffe und Attacken auf die größten Städte der Ukraine. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht.

Zur Teilnahme sind alle Bürgerinnen und Bürger über die Parteigrenzen hinweg aufgerufen. Während der Kundgebung ist aufgrund der Corona-Pandemie eine medizinische Maske zu tragen und ein ausreichender Mindestabstand einzuhalten. red