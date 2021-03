Bensheim. Die Grünen setzen auch nach der Kommunalwahl ihre Kundgebungsreihe für Tempo 30 an besonders prekären Stellen in Bensheim fort. Die Kundgebungen zeigen, teilweise in Kooperation mit Bürgerinitiativen, gefährliche Stellen im Straßenverkehr auf und verdeutlichen die Relevanz, der Grünen-Forderung nach einem stadtweiten Tempolimit von 30 Stundenkilometern, schreibt die Partei.

Am Mittwoch (24.) findet um 16 Uhr eine Protestveranstaltung in Zell an der Gronauer Straße statt. Auf der Höhe des Scholzenviertels möchten die Grünen darauf aufmerksam machen, dass Tempo 50 an dieser Stelle ein viel zu hohes Tempo sei, das vor allem die zahlreichen Kinder gefährde, die dort wohnen und die Straße überqueren müssen, um ihren Schulbus zu erreichen.

„Leider fahren viele Autos sogar deutlich schneller als Tempo 50. Grundschüler können hier nicht guten Gewissens alleine die Straße überqueren“, meint Laura Herr, Anwohnerin und künftiges Fraktionsmitglied der Grünen. red