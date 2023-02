Nicht nur in Hanau, sondern im gesamten Bundesgebiet wurde am Sonntag den Opfern des rassistischen Anschlags von Hanau am 19. Februar 2020 gedacht. Auch in Bensheim war der dritte Jahrestag dieses Anschlags Anlass, nicht nur zu gedenken, sondern zu mahnen, „gegen Rassismus und Gewalt einzuschreiten, wo immer man ihm begegnet“, wie es Vorsitzender Günther Schmidl vom Bensheimer DGB (Deutscher

