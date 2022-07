Kundalini-Yoga beim TVB

Bensheim. Kundalini-Yoga kräftigt den Körper, vertieft den Atem und stärkt die Nerven. Als ganzheitliche Methode der Energiearbeit fördert es Durchhaltevermögen und innere Stabilität, um Herausforderungen in Beruf und Alltag besser zu bewältigen und mehr Gelassenheit und Optimismus zu entwickeln.

Verschiedene Zielgruppen

Für verschiedene Zielgruppen wird beim TV Bensheim in mehreren Kursen diese Art von Yoga vermittelt: Montags ist Teenie-Yoga ab 16 Uhr (Alter etwa zehn Jahre). Nach den Ferien beginnt ein neuer Kurs für Grundschulkinder (Alter sechs bis neun Jahre). Montags ab 17.15 Uhr ist zudem Familien-Yoga (Eltern und Kinder ab zehn Jahre. Dieser Kurs besteht seit vielen Jahren und einige der Kinder sind mittlerweile Teenager mit Yogaerfahrung.

Dienstags ab 17.15 Uhr ist Familien-Yoga; Eltern oder Großeltern mit Kindern ab vier Jahre. Hier geht es darum, den Kleinsten spielerisch Zugang zu Yoga, Entspannung und Meditation zu eröffnen. Dienstags ab 18.45 Uhr wird Kundalini-Yoga für Erwachsene und Teenager ab 16 Jahren angeboten: Traditionelles Yoga mit Aufwärmen, Übungsreihe, Tiefenentspannung und Meditation.

Diese Yoga-Stunden finden im ZBV/Gymnastikraum Weiherhaus (Gebäude am Eingang Süd, Zufahrt über Dammstraße) statt.

Bei schönem Wetter treffen sich die Teilnehmer auch mit Picknickdecke auf der Wiese vor dem ZBV/Gymnastikraum im Weiherhausstadion. Mitzubringen sind je eine eigene Yogamatte, Decke und eine Trinkflasche mit Wasser.

Mittwochs ab 9.35 Uhr gibt es Yoga auf dem Stuhl in der Gymnastikhalle TSV-Vereinsheim Weiherhaus (Gebäude am Eingang Nord, Zufahrt über Saarstraße). Dieser Kurs richtet sich an alle, die aufgrund von körperlichen Beschwerden nicht gut aufeiner Matte am Boden praktizieren können oder möchten. Es werden nach Bedarf Alternativen mit unterschiedlich großer Herausforderung angeleitet.

Decke und dicke Socken

Matten und Stühle sind vorhanden. Mitzubringen sind eine Decke, dicke Socken und eine Trinkflasche mit Wasser. Nicht-Vereinsmitgliederkönnen eine Zehner-Karte erwerben. Eine Schnupperstunde ist in jeder Gruppe möglich und willkommen.

Bei Interesse wenden sich Interessierte per E-Mail an TV Bensheim turnen@tv-bensheim.de oder an Abteilungsleiterin Antje Weinke, Telefon 06251/4687 oder an Yogalehrerin Angelika Samstag, Telefon 06251/65545. red