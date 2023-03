Kulturverein in Wilmshausen sucht Mitstreiter

Wilmshausen. „Rettet die Tradition“ war das Motto der ersten Hauptversammlung des Kultur- und Verschönerungsvereins in Wilmshausen seit 2019 durch die Verschiebungen innerhalb der Corona-Pause.

Die Vereinsmitglieder waren in das Gemeinschaftshaus geladen, auch um sich Gedanken um die Zukunft des Vereins zu machen. Immer weniger Helfer an den Festen und Bürger, die sich im Vorstand engagieren wollen, bereiten auch in Wilmshausen dem Vereinsleben Schwierigkeiten. In diesem Jahr musste ein neuer Vorstand gewählt werden.

Allerdings hatte sich trotz Aufruf in Form von Flyern und auch innerhalb der Versammlung niemand bereiterklärt, einen Posten zu übernehmen. So wurde ein verkleinerter Vorstand gewählt, in der Hoffnung, im Laufe des Jahres ein paar Mitstreiter zu finden, um wenigstens die Kerb ausrichten zu können.

Zu den erfreulichen Dingen gehörten drei Ehrungen für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit. Verabschiedet wurde Heiko Moritz, der nach 31 Jahren Vorstandsarbeit nicht mehr zur Verfügung stand. Er war unter anderem als Schriftführer, zweiter Vorsitzender und Beisitzer tätig. Die wiedergewählte Vorsitzende Anja Germann bedankte ich bei den Geehrter für ihre langjährige Treue und geleistete Arbeit im Verein. red