Kulturgemeinschaft Bensheim: Jugendliche stehen im Mittelpunkt

Bensheim. Im Rahmen ihrer sozialpädagogischen und religiösen Tätigkeiten organisiert der Sozialdienst der marokkanischen Kulturgemeinschaft eine Wochenendveranstaltung, in deren Mittelpunkt die Bergsträßer Jugendlichen stehen.

Es gehe um eine informative, aufklärende, bedarfs- und lösungsorientierte Initiative, schreibt die Gemeinschaft. Es wird neben der Sozialberatung in den Räumlichkeiten in der Nibelungenstraße 24 in Bensheim auch Streetwork angeboten, um die Jugendlichen besser erreichen zu können.

Die Veranstaltung wird durch den Sozialpädagogen Mostafa Ben-Et-Taleb koordiniert. Als Gäste und Vortragshaltende freue man sich auf einen Kooperationspartner aus Neu-Isenburg, der die Veranstaltung mitgestalten wird. Beginn ist am Freitag (13.) um 21 Uhr mit einer offenen Gesprächsrunde. Am Samstag (14.) geht es von 17 bis 20 Uhr um das Thema Streetwork. Ab 21 Uhr stehen Vorträge an.

Themen: Einbeziehung der Jugendlichen in der ehrenamtlichen Arbeit und Interreligiöser Dialog. Am Sonntag (15.) dreht sich der Nachmittag ab 13.30 Uhr unter anderem um Jugendliche und die beruflichen Zukunftsperspektiven. Am Samstag und Sonntag stehen die Räumlichkeiten des Vereins für Besucher offen. red

