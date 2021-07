Kulinarische Stadtführung

Bensheim. Die Tourist-Information Bensheim bietet am Freitag, 6. August, um 19.30 Uhr zwei kulinarische Stadtführungen an. Die Führungen dauern rund 90 Minuten – inklusive zwei Stopps bei gastronomischen Betrieben in der Bensheimer Innenstadt. Hier bekommen die Teilnehmer jeweils ein Getränk und einen Snack gereicht.

Illumination und Straßenmusik

Eine besondere Illumination in den Abendstunden und Straßenmusik an wechselnden Stellen sorgen an diesem Aktionswochenende für eine besondere Atmosphäre, heißt es in der Ankündigung.

Nach den Führungen besteht noch die Möglichkeit, entspannt shoppen zu gehen, da die Geschäfte an diesem Tag bis 22 Uhr geöffnet haben. red