Auerbach. Seit vielen Jahren ist die Künstlerweihnacht im Fürstenlager für die zahlreichen Besucher ein Begriff für höchsten Anspruch, für Genuss pur, für reines Wohlbehagen in einem wunderschönen Ambiente. Die hübschen Häuschen des kleinen Dorfes bilden einen romantischen Hintergrund, der dem Urbild von Weihnachten im klassischen Sinne entspricht.

Aus aktuellem Anlass und das ist neu, gibt es in diesem Jahr jeweils am zweiten und dritten Advent in unterschiedlicher Zusammenstellung der Teilnehmenden schöne Dinge aus der Bildenden Kunst und dem Kunsthandwerk zu entdecken. Zwischen den Teilnehmenden gibt es mehr Platz und damit kein Gedränge an den Ständen wie in früheren Zeiten.

Programm Das Rahmenprogramm der Künstlerweihnacht im Staatspark Fürstenlager in Auerbach bietet am zweiten und dritten Adventswochenende musikalische und literarische Beiträge: Am 3. Dezember um 15 Uhr bietet Autorin Tanja Gitta Sattler aus ihrem bisher veröffentlichten Repertoire eine Kostprobe. Am 3. Dezember um 17 Uhr singt der Event-Chor Swinging Auerbach weihnachtliche Weisen. Am 4. und 11. Dezember um 16.30 Uhr spielen die Alphornbläserinnen vom Urberg. Am 10. Dezember um 17 Uhr rezitiert und musiziert Berthold Mäurer. red

Das Angebot bleibt trotzdem vielfältig und egal ob Tradition oder Moderne: Bei den unterschiedlichsten Materialien findet man Bilder, Objekte, Papier, textile Experimente oder Altbewährtes aus Leinen oder Seide, Wolle, Holz, Filzschönes, edle Metalle oder pflegenden Luxus.

Der Schmied Willi Allert wird wieder seine Kunst vorführen und so das Flair uralten Handwerks vor aller Augen vortragen.

Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Punsch, Glühwein, Gebäck, Süßes und Salziges werben mit herrlichem Duft und verführen auf dem ganzen Gelände zum Naschen.

Die Ausstellenden freuen sich, wie in den vergangenen Jahren auch, im Küchen- und Stallbau des Fürstenlagers, im Wach- und Weißzeughäuschen und in der Wagenhalle unter dem Fremdenbau auf Besuch. Hier können die Besucher auf jeden Fall fündig werden.

Dazu erklingt in den frühen Abendstunden stimmungsvolle Musik – in vorweihnachtlicher Zeit gehört sie dazu. Neu ist das Lesezimmer im Fremdenbau. Hier können Enkel ihren Großeltern ihre liebsten Weihnachtsgeschichten vorlesen.

Abgerundet wird das schöne Bild bei Einbruch der Dunkelheit durch viele Kerzen entlang der Platanenallee bei entsprechendem Wetter. Im Damenbau zeigen die Mitglieder der Kunstfreunde Bergstraße Gruppe KuBeArt ihre Jahresausstellung unter dem Motto „Niemand ist ohne Bilder“.

Geöffnet ist die Künstlerweihnacht am zweiten (3./4. Dezember) und dritten Adventswochenende (10./11. Dezember) samstags von 14 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr. red