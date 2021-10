Künstlerin Jenny Passet: Ausstellungseröffnung am Sonntag im Gertrud-Eysoldt-Foyer

Bensheim. Die Stadtkultur, Team Galerien, lädt für Sonntag, 3. Oktober, zwischen 11 und 14 Uhr zur Ausstellung der Weinheimer Künstlerin Jenny Passet in das Gertrud-Eysoldt-Foyer des Parktheaters ein. Die Künstlerin steht den Besuchern für Fragen zur Verfügung.

Jenny Passet erzählt in ihren abstrakten Bildern eine neue Geschichte der optischen Wahrnehmung, indem sie dazu einlädt, die Umwelt auf neue Weise wahrzunehmen, neu zu sehen. Sie kreiert mit ihren Bildern Atmosphären, kostet Stimmungen aus und taucht in zarte bis kräftige Farben ein.

Studien am Bodensee

Jenny Passet ist Kunstlehrerin und hat sich drei Jahre an der Kunstakademie Mannheim weitergebildet. Es folgte eine zweijährige Ausbildung in „Freie Malerei“ an der Kunstakademie Ober-Ramstadt, sowie Studien an den Kunstakademien am Bodensee und in Kolbermoor bei Rosenheim.

Die Ausstellung ist bis 31. Oktober jeweils zu den Veranstaltungen im Parktheater zu sehen. Weitere Informationen unter www.stadtkultur-bensheim.de/galerien.