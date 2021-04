Künftig ein Stadtrat mehr im Magistrat

Bensheim. Vorhang auf und Bühne frei: Am Donnerstag trifft sich die Stadtverordnetenversammlung zu ihrer konstituierenden Sitzung in der Weststadthalle. Beginn ist um 18 Uhr. Im Mittelpunkt stehen naturgemäß die Formalitäten für die neue Wahlperiode. Da es im Vorfeld schon Abstimmungsgespräche zwischen den Fraktionen gab, sollten atmosphärische Störungen wie in anderen Städten in Bensheim ausbleiben.

Ein wesentlicher Punkt ist die Ernennung der ehrenamtlichen Magistratsmitglieder. Geht man nach dem Ergebnis der Kommunalwahl, sitzen im Gremium künftig drei (statt bisher zwei) CDU-Vertreter, zwei Grünen-Stadträte (statt einem) sowie je ein Mitglied von SPD und FDP.

Der letzte freie Platz müsste dann zwischen BfB und FWG gelost werden. Dazu wird es aber nicht kommen, weil alle Fraktionen gemeinsam einen Antrag zur Änderung der Hauptsatzung gestellt haben. Wie bereits vor fünf Jahren wird die Zahl der Stadträte erhöht – von zehn auf elf.

Kein Losentscheid

Das hat zur Folge, dass sich BfB und FWG nicht auf den Lostopf verlassen müssen, sondern beide einen Vertreter ins Gremium entsenden können. Leer geht nur die AfD aufgrund ihres Abschneidens bei der Kommunalwahl aus. Zu den beiden Hauptamtlichen (zurzeit Nicole Rauber-Jung und Adil Oyan) gesellen sich dann neun Ehrenamtliche sowie Bürgermeisterin Christine Klein als Chefin der Runde.

Apropos Chefin: Gewählt werden muss am Donnerstag auch die neue (alte) Stadtverordnetenvorsteherin. Die CDU als stärkste Fraktion hat erneut Christine Deppert vorgeschlagen, mit Widerständen aus den Reihen der Kommunalpolitiker muss nicht gerechnet werden, zumal die Bensheimerin das Amt in den vergangenen Jahren souverän und geräuschlos geführt hat.

Abgestimmt wird außerdem über die beiden Stellvertreter. Die Grünen haben Parlamentsneuling Sarah Höller vorgeschlagen, die SPD Heiko Moritz. Als Nachrücker stehen Laura Herr und Moritz Müller (beide Grüne) sowie Eva Middleton und Werner Bauer (SPD) auf der Liste.

Eröffnet wird die Zusammenkunft von Bürgermeisterin Christine Klein, danach übernimmt das älteste Mitglied der Stadtverordnetenversammlung die Leitung. Die Aufgabe fällt AfD-Fraktionschef Rolf Kahnt zu, der Anfang 2019 bereits als Alterspräsident bei der konstituierende Sitzung des Hessischen Landtags diese Rolle übernahm.

Nach einer kurzen Ansprache und der Wahl der Stadtverordnetenvorsteherin hat voraussichtlich Christine Deppert dann das Steuer in der Hand. Ohne großen Zeitverlust dürfte danach die Entscheidung über die Schriftführer (Benjamin Swatschina und als Stellvertreter Markus Wetzel, beide aus dem Parlamentarischen Büro) fallen, bevor die Gültigkeit der Kommunalwahl offiziell und endgültig beschlossen werden muss. Auch hier gilt: Mit Einsprüchen gegen das Resultat vom 14. März ist nicht zu rechnen, zumal im Wahlausschuss bereits Einigkeit herrschte.

Im Normalfall ebenfalls nur eine Fingerübung ist der Beschluss zu den Ausschüssen: Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss und Sozialausschuss werden wie bisher mit neun Vertretern aus den Fraktionen besetzt – drei aus den Reihen der CDU, die Grünen sind zweimal vertreten, SPD, FDP, BfB und FWG je einmal. Die AfD darf aufgrund ihres Wahlergebnisses nur beratend in den Gremien sprechen, aber nicht abstimmen.

Ehrentitel werden verliehen

Zum Abschluss der Runde in der Weststadthalle stehen die Verleihungen von Ehrenbezeichnungen an. Wer mindestens 20 Jahre als Stadtverordneter, Ortsbeirat oder Stadtrat ein Mandat ausgeübt hat, kann in den Genuss einer solchen Auszeichnung kommen. Vorgeschlagen wurden als Ehrenstadtverordnete Holger Steinert (FDP) sowie Markus Woißyk und Carmelo Torre (beide CDU).

Den Titel Ehrenortsbeirat können künftig Achim Benick (Auerbach), Dietmar Eberlein (Schwanheim), Christoph von Fumetti (Auerbach), Klaus-Peter Koch (Schönberg), Thomas Roth (Auerbach), Brigitte Schmitt (Bensheim-Mitte) und Rita Schuh (Schönberg) tragen. Zum Ehrenortsvorsteher wird Bernd Rettig ernannt, der bis zur Kommunalwahl von 1985 an im Ortsbeirat Hochstädten engagiert war, von April 2000 an als Ortsvorsteher.

Nach der konstituierenden Sitzung geht es Anfang Mai zeitnah mit den Ausschüssen in die ersten Arbeitswochen des neuen Parlaments. Die Sitzverteilung steht seit der Kommunalwahl fest. Die CDU kommt auf 15 Sitze, die Grünen auf elf, die SPD auf sieben, FDP auf vier, BfB und FWG auf drei, die AfD auf zwei Sitze.

In der Verhandlungsphase befindet sich – wie berichtet – eine Koalition aus CDU, SPD und FDP. Ob die Zusammenarbeit wirklich zustande kommt, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Für die größte Stadt im Kreis wäre ein Bündnis von Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberalen („Deutschland-Koalition“ aufgrund der Parteifarben) ein Novum, selbst landes- und bundesweit kommt diese Kombination nicht allzu oft vor.