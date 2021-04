Küchenbrand in Einliegerwohnung

Hochstädten. Am Montag ist durch die Rettungsleitstelle Bergstraße gegen 18 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus in der Straße Am Hirtenacker im Stadtteil Hochstädten gemeldet worden.

Die Bewohner des Anwesens konnten sich unverletzt ins Freie bringen. Das Feuer wurde schnell durch die eingesetzten Feuerwehren Bensheim, Hochstädten und Auerbach unter Kontrolle gebracht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entstand der Brand in der Küche der dortigen Einliegerwohnung, heißt es im Polizeibericht. Zur Brandursache selbst können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei in Heppenheim wird die weiteren Ermittlungen übernehmen, heißt es im Polizeibericht abschließend.

