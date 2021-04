Hochstädten. Am Montag wurde durch die Rettungsleitstelle Bergstraße gegen 18 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus in der Straße Am Hirtenacker im Stadtteil Hochstädten gemeldet.

Das Feuer wurde schnell durch die Feuerwehren Hochstädten und Auerbach unter Kontrolle gebracht. Hochstädten war mit insgesamt 14 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort, die Auerbacher trafen mit vier Fahrzeugen und etwa 20 Einsatzkräften am Einsatzort ein.

Die Bewohner des Hauses hatten sich schon vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit bringen können – einzig der Verbleib der beiden im Haus lebenden Hunde war zunächst unklar.

Ein Löschtrupp aus Hochstädten ging sofort als erster Einsatztrupp gegen den Brand vor. Gleichzeitig stellte die Hochstädter Wehr die Beleuchtung der Einsatzstelle inklusive der externen Stromerzeugung her.

Die Wehr aus Auerbach ergänzte das Team aus Hochstädten mit zwei weiteren Trupps und einem Belüfter. Dank der gebündelten Kräfte waren das Feuer und verbliebene Glutnester nach etwa 40 Minuten gelöscht.

Während der Löscharbeiten stellte sich heraus, dass sich die Hunde während des Brandes nicht im Haus aufgehalten hatten und dadurch auch nicht zu Schaden kamen. Mit allen nachfolgenden Reinigungsarbeiten war der Einsatz um 20 Uhr beendet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entstand der Brand in der Küche der dortigen Einliegerwohnung, heißt es im Polizeibericht. Zur Brandursache selbst können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei in Heppenheim wird die weiteren Ermittlungen übernehmen, heißt es im Polizeibericht. red/pol

