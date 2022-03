Kuchentraktor sammelt Geld in Langwaden

Langwaden. Der Freizeitclub „Zur Kathrin“ in Langwaden legt wieder los und engagiert sich für einen guten Zweck – und zwar mit einer Aktion, die bereits im Spätsommer für Aufmerksamkeit gesorgt und zu einer schönen Spendensumme geführt hat.

Damals tuckerte der Kuchentraktor durch den Ort, um Geld für die Flutopfer im Ahrtal zu sammeln. 2000 Euro kamen insgesamt zusammen. Am Sonntag, 27. März, gibt es eine Neuauflage. Um 14 Uhr startet die Tour an der Busschleife. Der Unterschied zu 2021: Jetzt bittet der Verein um finanzielle Hilfe für die Menschen in der Ukraine, die unter dem Angriffskrieg von Wladimir Putin leiden – oder ihr Zuhause verlassen mussten und sich auf der Flucht befinden.

Am Konzept hat sich nichts geändert. Auf dem Hänger werden Kuchen transportiert, gegen eine Spende kann man ein Stück (oder mehrere) kaufen. Den gesammelten Betrag rundet der Freizeitclub auf und überweist ihn an die Aktion „Deutschland hilft“.

Kuchenspenden willkommen

Der Vorstand weiß um die Solidarität der Langwadener für Menschen in Not und setzt auf eine großangelegte Unterstützung. „Bitte bringt eigene Teller mit an den Straßenrand, um eure Kuchenstücke nach Hause zur Kaffeetafel zu transportieren“, appelliert das Führungsgremium des Vereins an die Kuchen- und Tortenfreunde im Ort.

Wer möchte, kann außerdem mit einer Kuchenspende zum Erfolg der Aktion beitragen. Kontakt hierfür ist über Mail freizeitclub_zurkathrin@gmx.de möglich oder über eine private Whats-App-Nachricht an die Vorsitzende, heißt es in einer Mitteilung.

Der FC „Zur Kathrin“ wurde 1975 gegründet und hat 93 Mitglieder. Vor der Corona-Pandemie wurden unter anderem neben einem sportlichen Angebot (von Zumba über Dart bis Rückengymnastik und Boule) Familienausflüge und Laternenumzüge für die Kinder sowie Fastnachtfeiern organisiert. In diesem Jahr soll es außerdem einen Hofflohmarkt geben.

Mit dem Kuchentraktor war dem Club 2021 bereits ein Volltreffer gelungen, nun will man mit einer Wiederholung erneut einen wichtigen sozialen Beitrag in unruhigen Zeiten leisten. dr