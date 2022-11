Kuchenerlös für Verein Wildwasser

Bensheim. Am Samstag (5.) findet neben dem Stoffe-Flohmarkt in Auerbach ein großer Kuchen- und Tortenverkauf statt. Im Gebäude C der TSV Auerbach im Weiherhausstadion (Saarstraße 56, im Gebäude neben der Vereinsgaststätte) werden von 14 bis 16 Uhr die Kuchen und Torten, die von den Verkäuferinnen als Standgebühr abgegeben werden, zum Mitnehmen verkauft. Gerne können die Leckereien auch vor Ort bei einer Tasse Kaffee verzehrt werden.

Der Erlös des Kuchenverkaufs geht an den Verein Wildwasser, der in Bensheim eine professionelle Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen und Kindern betreibt. Der Verein wird an dem Nachmittag auch Informationen über seine Arbeit geben.

Die Veranstalterinnen würden sich über einen regen Zuspruch freuen. red