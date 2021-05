KSC eröffnet kindgerechte Erlebniswelt

Bensheim. Die Pandemie schwächt sich ab – und für die junge Generation erscheint Licht am Ende des quälend langen Corona-Tunnels. Vor allem Kinder leiden nach einhelliger Expertenmeinung besonders unter den Folgen der umfangreichen Einschränkungen der vergangenen Monate und dem damit verbundenen Wegbrechen wichtiger sozialer Interaktionsfelder, schreibt der Kraftsportclub Bensheim (KSC) in einer Pressemitteilung.

AdUnit urban-intext1

Die Auswirkungen der Lockdowns auf Kinder beschäftigen den KSC seit Beginn der Pandemie. „Wir haben uns von Anfang an darüber Gedanken gemacht, was auf uns zukommen wird und was wir dem entgegensetzen können“, so Reginald Schulze, der Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins. Diese Überlegungen mündeten schließlich in einem Projekt, das laut eigenen Angaben derart einzigartig in Deutschland ist und in diesen Tagen an den Start gehen wird: „Ein Platz für Kinder“.

Hinter dieser Maxime steckt eine 500 Quadratmeter große kindgerechte Erlebniswelt in der Schwanheimer Straße für alle von sechs bis zwölf Jahren. In Eigenleistung hat das KSC-Team um Vorsitzenden Schulze, Cheftrainer Morrison Owusu und Kinder- und Jugendbeauftragten Pascal Keinz, ein Bewegungsparadies für Jungen und Mädchen geschaffen. Ab 7. Juni öffnet „Ein Platz für Kinder“ seine Pforten.

Um das Projekt umsetzen zu können, hat der KSC eine zweite unmittelbar an seine Vereinshalle angrenzende Halle und dazugehörige 600 Quadratmeter Außenfläche zusätzlich angemietet. Nach einem Wand-Durchbruch sind die beiden Hallen nun direkt miteinander verbunden. Im vorderen Teil des 1000 Quadratmeter großen Gebäudes befindet sich „Ein Platz für Kinder“. Ein 30 Meter langer Ninja-Warrior-Parcours, eine Multifunktionswand mit diversen Sport- und Klettervarianten, eine zweispurige, 25 Meter lange Speed-Track-Bahn sowie weitere pädagogisch wertvolle kindgerechte Ausrüstung bieten spannende Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten und sportartenübergreifende Schulung von Motorik und Koordination.

AdUnit urban-intext2

Defizite ausgleichen

Die corona-bedingten Beschränkungen des kindlichen Bewegungsdranges in den zurückliegenden Monaten haben laut Schulze nachweisbar bei vielen Kindern zu Beeinträchtigungen der motorischen und koordinativen Fähigkeiten geführt. „Wir versuchen mit unserem Angebot das zu kompensieren, was in den vergangenen 15 Monaten zu kurz gekommen ist. Wir holen das Kind dort ab, wo es sich entwicklungsbedingt befindet.“

Über die Defizite in der motorisch-koordinativen Entwicklung hinaus habe die Reduzierung der Kontakte während der Lockdown-Phasen die Entwicklung sozialer Kompetenzen gehemmt. Diesen Aspekt hat der KSC mit seinem „Ein Platz für Kinder“ besonders im Fokus. „Wir haben die motorischen Fähigkeiten, aber vor allem die sozialen Kompetenzen im Blick. Wir fördern gezielt. Hinter allem was wir machen, steckt ein tieferer pädagogischer Sinn“, unterstreicht Cheftrainer Morrison Owusu.

AdUnit urban-intext3

Das Training ist speziell auf die Bedürfnisse von Sechs- bis Zwölfjährigen zugeschnitten und setzt sich aus verschiedenen Modulen zusammen. Erstellt wurde die konzeptionelle Ausrichtung vom KSC-Trainerstab, zu dem auch die Psychologin Lina Jost und die Physiotherapeutin Nicole Maurer zählen. Weitere Beratung erhielt der Verein von Dr. Andreas Wacker, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie.

AdUnit urban-intext4

An fünf Tagen pro Woche wurden Übungszeiten für „Ein Platz für Kinder“ in den KSC-Trainingsplan eingeflochten. Die Einheiten der neu zu bildenden Club-Trainingsgruppen werden am Nachmittag unter Anleitung lizenzierter und fachkundiger Trainer stattfinden und sind auf 60 Minuten begrenzt. Jedes Kind sollte nach Möglichkeit an zwei dieser Übungsstunden pro Woche teilnehmen. Nicht-Mitglieder können sich jederzeit für ein Schnuppertraining anmelden. Die KSC-Verantwortlichen denken darüber nach, die „Kinderhalle“ Sportvereinen oder Schulen gegen eine geringe Nutzungsgebühr außerhalb der Club-Trainingszeiten zur Verfügung zu stellen.

Spende der Jubiläumsstiftung

Zusätzlich zu den Kosten für den Ausbau der Sportstätte hat der KSC in die Aus- und Fortbildung seiner Trainer auf den Gebieten Rehabilitation, Prävention und Kindeswohl investiert. Somit sei eine hohe Qualität des Trainings gewährleistet, betont Schulze. Finanziert wird „Ein Platz für Kinder“ durch eine großzügige Spende der Jubiläumsstiftung der Sparkasse Bensheim, Zuwendungen von privaten Sponsoren und Fördermitteln von Land, Kreis und Stadt, sofern Gelder aus der öffentlichen Hand zur Verfügung stehen.

Die Vereinsmitglieder über zwölf Jahre sind derweil samt Boxring und dem weiteren Equipment in den frisch renovierten, ebenfalls 500 Quadratmeter umfassenden hinteren Teil des Komplexes umgezogen. Das neue Zuhause für die Sportler wurde mit zwei Umkleidekabinen sowie sanitären Anlagen inklusive einer behindertengerechten Toilette ausgestattet, das komplette Vereinsgelände ist barrierefrei.

Durch die Anmietung der zweiten Halle hat der KSC zudem 600 Quadratmeter im Außenbereich dazu gewonnen. Diese Fläche ist mit einem Sortiment an Trainings- und Bewegungsutensilien (Standboxsäcke, Fitnessgeräte, Gartentrampoline) ausgerüstet und lädt zum Outdoor-Üben- und -Spielen ein. red